LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 456 | Armata ucraineană a respins un atac aerian masiv asupra Kievului Ucraina a doborat toate dronere rusești folosite intr-un atac masiv asupra Kievului care a avut loc joi dimineața, 25 mai, și a durat peste trei ore. O alerta de raid aerian a fost activata joi dimineața in cea mai mare parte a Ucrainei, inclusiv in regiunile Kiev, Jitomir, Cernihiv, Kirovohrad, Mikolaiv și Herson, precum și in regiunile din vestul țarii.07:0025-05-2023Atac masiv cu drone respins in KievUcraina a doborat toate țintele aeriene rusești folosite intr-un atac masiv care a avut loc joi dimineața, 25 mai, asupra Kievului, potrivit informațiilor preliminare raportate de șeful administrației… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat situația de pe front, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina.