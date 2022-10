Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski nu crede ca Vladimir Putin blufeaza cand spune ca Moscova ar fi pregatita sa foloseasca arme nucleare pentru a apara Rusia, a consemnat Reuters și Agerpres . Intr-un discurs televizat, saptamana trecuta, Putin a declarat ca Moscova va folosi ”toate mijloacele disponibile”…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis un discurs dur ca raspuns la atacurile ocupanților ruși asupra mai multor centrale electrice care au lasat regiunile Donețk și Harkov fara energie. De asemenea, și in Zaporojie, Dnipropetrovsk și Sumi sunt probleme cu alimentarea cu energie. „Inca…

- Echipa de experți in domeniul nuclear din cadrul agenției ONU se indreapta cu mașina catre centrala Zaporojie, pentru a inspecta instalațiile acesteia și eventualele scurgeri de combustibil, potrivit The Guardian.Șeful nuclear al ONU, Rafael Grossi, a declarat intr-o ședința de informare la Kiev, dupa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a primit marti la Kiev pe membrii misiunii Agenției Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), care au sosit in Ucraina pentru a inspecta centrala nucleara de la Zaporojie, transmite CNN. In cadrul intalniri de la Kiev, liderul ucrainean i-a spus șefului…

- Oficiali instalați de Rusia in Ucraina acuza luni forțele ucrainene ca au bombardat un depozit de combustibil de la centrala nucleara Zaporojie, lasand in urma o gaura uriașa in acoperiș, a informat agenția rusa de presa RIA Novosti, citata de Reuters . Acuzațiile Moscovei sunt susținute și de imagini…

- Centrala de la Zaporojie nu mai furnizeaza energie electrica in Ucraina, forțele rusești și ucrainene acuzandu-se reciproc de aceasta situație. Un oficial instalat de Rusia in partea ocupata a regiunii Zaporojie a declarat vineri ca forțele ucrainene au distrus ultima linie electrica care leaga centrala…

- Centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Europa, aflata sub ocupația armatei ruse si vizata de mai multe bombardamente, este „complet deconectata” de la retea, dupa avarierea liniilor de comunicatie, a anuntat joi, 25 august, operatorul ucrainean Energoatom, transmite Reuters . „Cele doua reactoarele…

- Cel puțin șase persoane au fost ucise și 16 ranite, miercuri, in urma unui bombardament rusesc asupra Harkovului, al doilea cel mai mare oraș din Ucraina, au anunțat autoritațile locale, președintele Volodimir Zelenski denunțand un „atac josnic și cinic”, relateaza AFP. Primarul orașului Harkov, Igor…