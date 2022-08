Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat luni ca este "prea devreme" sa se bucure dupa reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odesa salutata unanim, scrie AFP. "In momentul de fata, este prea devreme sa tragem concluziile si sa facem previziuni", a declarat el in alocutiunea…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a vorbit luni, prin telefon, cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, liderul francez condamnand atacurile Rusiei si reafirmand sustinerea pentru natiunea ucraineana, inclusiv pentru reconstructia post-conflict. „La cateva zile dupa un nou masacru comis…

- O prima nava cu cereale ucrainene ar plutea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar…

- SUA au confirmat inca o data ca nu va fi interzisa vanzarea de echipamente agricole catre Rusia, care susține ca sanctiunile occidentale si nu invadarea Ucrainei se afla la originea crizei alimentare mondiale, relateaza AFP. Intr-un document oficial privind scutirile de sanctiuni, Trezoreria americana…

- Blocarea Marii Negre de catre forțele președintelui rus Vladimir Putin este menita sa impiedice aprovizionarea cu cereale a Africii și Asiei, provocand foamete in țarile de pe cele doua continente, lucru care va genera milioane de refugiați și instabilitate in Uniunea Europeana. Aceasta este opinia…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Programul Alimentar Mondial al ONU sustine ca oamenii din intreaga lume vor muri de foame daca porturile ucrainene de la Marea Neagra nu vor fi redeschise in curand, scrie G4MEdia. “Trebuie sa deschidem aceste porturi pentru ca alimentele sa poata intra si iesi din Ucraina. Lumea o cere, deoarece sute…