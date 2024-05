Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american ne-a laudat. Joe Biden a transmis un mesaj de lauda la adresa Romaniei in debutul intalnirii cu președintele Klaus Iohannis la Casa Alba. Biden a apreciat atat parcursul Romaniei in NATO , cat ajutorul dat Ucrainei. „Permiteți-mi sa spun doar un singur lucru. Nu cred ca exista…

- Joe Biden i-a cerut lui Klaus Iohannis, in Biroul Oval, ca unul din sistemele Patriot pe care Romania le deține sa fie trimis Ucrainei. Romania ar putea fi pregatita sa trimita o parte dintre sistemele sale de aparare antiaeriana Patriot in Ucraina, a declarat presedintele Klaus Iohannis pe 7 mai,…

- Președintele american Joe Biden il va primi pe omologul roman Klaus Iohannis la Casa Alba, pentru a marca 20 de ani de cand Romania a aderat la alianța NATO.„Președintele Biden ii va mulțumi președintelui Iohannis pentru gazduirea militarilor americani in Romania și va recunoaște numeroasele contribuții…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se intalneste marti la Casa Alba cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Cei doi lideri vor sarbatori 20 de ani de cand Romania este membra a NATO, a anuntat luni secretarul de presa Karine Jean-Pierre, conform site-ului Casei Albe. Conform sursei citate, presedintele…

- Statele Unite au anuntat marti un nou ajutor militar de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina, departe de ajutorul substantial cerut de presedintele Biden, inca blocat in Congres, relateaza AFP, Agerpres. Ajutorul include in special rachete antiaeriene, munitie si obuze de artilerie si raspunde…

- Declarația vine in ziua in care se implinesc 25 de ani de la prima extindere a NATO catre țarile din estul Europei, cand Polonia, Cehia și Ungaria au fost primite in Alianța.Principalele declarații ale șefului statului: Presa internaționala, prin corespondenți ai unor publicații de top (Bloomberg și…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, vine cu un anunț important pentru alianța: 18 state membre NATO au planuri de a atinge obiectivul de cheltuire a 2% din produsul intern brut pentru aparare in 2024. Acest anunț marcheaza o creștere impresionanta fața de 2014, cand doar trei țari au reușit…