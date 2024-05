Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a participat astazi, 30 mai, la ceremonia de inaugurare a Centrului Național de Mentenanța pentru sistemul HIMARS, la Aerostar Bacau. Rezultat al colaborarii dintre companiile Lockheed Martin și Aerostar SA, Centrul de la Bacau va asigura suportul tehnic pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind modificarea si completarea Legii nr. 158/2019 pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperarii in prevenirea si combaterea…

- Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Romane.

- Naționala masculina de handbal a Romaniei primește vizita Cehiei in manșa tur a barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2025. Partida a inceput la ora 17:30, poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Pro Arena. Meciul se joaca la Baia Mare, in sala Lascar Pana, cu casa inchisa,…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a avut luni, 15 aprilie, la sediul MApN, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, ES Kathleen Kavalec.Potrivit MApN, intrevederea celor doi oficiali a oferit prilejul abordarii unor subiecte importante pe dimensiunea de aparare, precum situatia actuala…

- ”Operatorul aerian HiSky marcheaza, la inceputul lunii martie, aniversarea primilor trei ani de activitate pe piata de transport aerian. Bilantul celor trei ani plaseaza HiSky in topul celor mai rapide ascensiuni din industrie atat in ceea ce priveste numarul de pasageri transportati, cat si extinderea…