Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul a fost lansat de cercetatorul Max Tegmark, in cadrul summit-ului global privind inteligența artificiala, organizat in capitala sud-coreeana Seul, relateaza The Guardian.Potrivit lui Tegmark, care este un militant pentru inteligența artificiala, schimbarea accentului de la riscul existențial…

- Microplasticele au fost gasite in testiculele umane, iar cercetatorii spun ca aceasta descoperire ar putea fi legata de scaderea numarului de spermatozoizi la barbați, relateaza The Guardian.Oamenii de știința au testat 23 de testicule umane, precum și 47 de testicule de la caini de companie. Ei au…

- Aproape jumatate din banii murdari din toata lumea trec prin bancile din Londra și teritoriile britanice de peste mari, a anunțat ministrul adjunct de externe al Regatului Unit, potrivit The Guardian.

- Urmatoarea pandemie ar putea fi cauzata de virusul gripal, avertizeaza oamenii de stiinta, scrie The Guardian, citand datele unui studiu care va fi publicat weekendul viitor, informeaza News.ro.

- Proiectul de suflet avut de Putin, lovit in mod 'iminent' de Ucraina: 'Distrugerea este inevitabila!'Direcția Principala de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apararii al Ucrainei va efectua al treilea atac de la inceputul razboiului asupra podului din Crimeea, care leaga Rusia continentala de…

- John Bolton, fost consilier pentru securitate naționala in timpul mandatului lui Donald Trump, a respins ideea ca fostul președinte este capabil sa conduca o dictatura, in ciuda admirației sale pentru dictatori, din cauza lipsei de capacitate intelectuala și de experiența profesionala, scrie The Guardian.Intr-un…

- Ucraina se afla intr-o situație delicata pe front, intr-un moment in care nu mai beneficiaza de același sprijin din partea Occidentului. Fara muniție și cu tot mai puțini soldați, ucrainenii rezista cu greu, dar acestea nu sunt singurele probleme ale Kievului.

- Ministrul britanic de Externe, David Cameron, a acuzat Israelul ca a cerut inchiderea unui punct cheie de trecere a ajutorului in Fașia Gaza, intr-o disputa cu un purtator de cuvant al guvernului Netanyahu nascut in Marea Britanie, care a dus la suspendarea oficialului israelian, relateaza The Guardian.Intr-o…