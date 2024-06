Stiri pe aceeasi tema

- Un aliment folosit ca ingredient la prepararea diverselor produse de pe rafturile supermarketurilor sau in bucataria proprie a ajuns la un pret exorbitant. Preturile pentru cacao au devenit de trei ori mai mari in ultimul an. Recolta mai slaba decat asteptarile In ultimii ani, pretul pentru cacao s-a…

- Produsele de baza care alcatuiesc un mic dejun tipic s-au scumpit cu 55% intr-un singur an, in urma unor cresteri majore ale preturilor la cacao si carne de porc, potrivit unei analize realizata de platforma de tranzactionare si investitii eToro. Potrivit specialistilor, preturile alimentelor de baza…

- Cat te costa sa renovezi un apartament in 2024. Prețurile pentru renovarea locuințelor sunt unele record. Acestea au ajuns sa fie mai scumpe cu 50% fața de acum patru ani. Astfel, daca vrei sa renovezi un apartament cu doua camere, poți ajunge sa platești in jur de 7.000 de euro cu tot cu manopera.…

- Preturile boabelor de cafea si cacao au atins niveluri record, iar analistii bancii Citi considera ca mai este spatiu de crestere, invocand conditiile meteorologice nefavorabile si asteptarile referitoare la cerere, relateaza CNBC, conform News.ro.

- Contractele futures pentru cacao cu livrare in luna mai au crescut in timpul tranzactiilor de marti pana la maximul de 10.080 USD pe tona, inainte de a incheia ziua in scadere cu 0,3%, ajungand la 9.622 USD tona. Pretul pentru cacao a crescut de peste trei ori in ultimul an si cu 129% numai in 2024.…

- Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata iar producatorii de ciocolata cauta sa isi asigure…

- Este record! Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata, iar producatorii de ciocolata cauta…

- Noi scumpiri la produsele alimentare in pragul sarbatorilor pascale. Ciocolata și dulciurile vor avea creșteri semnificative de preț. Prețul la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori. Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de…