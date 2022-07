LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 144 | Rușii au bombardat orașe din regiunile Doneţk și Cerkasî Forțele ruse continua bombardamentele in mai multe zone din Ucraina. O intreprindere industriala și o strada aglomerata din Dnipro au fost lovite sambata, trei persoane fiind ucise. Un atac a avut loc și in orașul Ciuhuiv din Harkov, unde alți trei oameni au murit. In paralel, operațiunile de cautare continua la Vinița, oraș din centru unde cel puțin 24 de oameni au fost uciși intr-un alt atac cu rachete.22:5516-07-2022Au fost identificate toate persoanele ucise in atacul cu rachete de la VinițaSerhiy Borzov, guvernatorul regiunii Viniția, a anunțat, sambata, pe Telegram, ca au fost identificate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

