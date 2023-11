Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat sambata imagini cu forțe terestre implicate in operațiunile din Fașia Gaza in timpul nopții, relateaza publicația The Times of Israel, adaugand ca operațiunile continua și astazi.In imaginile publicate de IDF pe rețeaua X, fostul Twitter, apar trupe…

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata ca in cursul nopții a efectuat un "raid țintit" in partea de nord a Fașiei Gaza cu forțe de infanterie și tancuri, pentru a pregati urmatoarele etape ale razboiului, relateaza The Times of Israel.Trupele israeliene au lovit numeroase celule teroriste, infrastructuri…

- Sefa Trezoreriei SUA a declarat ca Statele Unite isi permit ”absolut” sa sprijine financiar atat Israelul, cat si Ucraina in eforturile lor de razboi. Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a spus ca tara sa isi poate permite, ”absolut”, sa sprijine financiar atat Israelul, cat si Ucraina in eforturile…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a spus ca tara sa isi poate permite, ”absolut”, sa sprijine financiar atat Israelul, cat si Ucraina in eforturile lor de razboi, transmite CNBC.Presedintele Joe Biden a reiterat duminica, intr-o postare pe X (fosta Twitter), ”sprijinul neclintit” al Washingtonului…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au afirmat sambata, 14 octombrie, ca gruparea militanta palestiniana Hamas ii impiedica pe civilii palestinieni sa se evacueze din partea de nord a Fașiei Gaza, scrie The Times of Israel.IDF i-au avertizat pe locuitorii din partea de nord a Fașiei Gaza sa paraseasca…

- Noi imagini, publicate recent, arata cum militanții gruparii islamiste palestiniene Hamas au inceput sa traga asupra mai multor oameni ascunși in toalete ecologice mobile, in timpul masacrului de la festivalul de muzica organizat in aer liber in apopiere de kibbuțul Re'im, comis la finalul saptamanii…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a patra zi. Pe timpul nopții, Israelul a bombardat Fașia Gaza. Gruparile palestiniene au lansat, de asemenea, rachete. Marți dimineața, sirenele se auzeau in sudul Israelului. Autoritațile israeliene au anunțat luni ca au recapatat…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au lansat rachete care au vizat mai multe orașe israeliene și Aeroportul Internațional Ben Gurion din Tel Aviv. La randul sau, Israelul au atacat din nou luni, dupa ce in noaptea de duminica spre…