Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de Aparare israeliene au transmis sambata ca au observat „o mișcare semnificativa a civililor palestinieni spre sud”, acuzand in același timp Hamas ca incearca sa impiedice evacuarile. ONU estimeaza ca peste 400.000 de oameni au plecat din zona, dintre care zeci de mii dupa ordinul de evacuare…

- Miscarea islamista Hamas, care se afla la putere in Fasia Gaza, a lansat marti un apel la o „mobilizare generala” catre intreaga lume araba si musulmani in sprijinul palestinienilor, transmite DPA, preluata de Agerpres. Vinerea care vine va fi marcata drept „Vinerea potopului Al-Aqsa”, a declarat Hamas,…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat miercuri, 4 octombrie, ca reforma jocurilor de noroc este obligatorie și ca este nevoie de un regim juridic mai serios. „Reforma jocurilor de noroc – un imperativ. Vorbim despre o industrie cu o forta economica uriasa, care are nevoie de un regim juridic…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca „inca nu sunt elemente” privind caderea unor resturi de drone in zona Galati, subliniind ca autoritatile au gestionat alarma. Seful Executivului a facut precizarea sambata, la Timisoara, unde se afla intr-o vizita de lucru. „Vor fi alarme, e normal, este frontiera…

- La Gradinita cu Program Prelungit „Ion Creanga” din Craiova, odata cu inceperea noului an scolar au aparut si problemele. Spatiile sunt insuficiente, fiind alocata o sala pentru doua grupe de gradinita, iar pentru a ajunge la sala lor, copiii de la grupele mari trebuie sa treaca prin sala grupei mici.…

- Ieri erou, azi supus oprobriului ! Rețeta a fost aplicata de nenumarate ori de Antena 3, mai ales in cazul politicienilor, dar nu numai, in funcție de interese. Bunaoara, amaratul de protestatar cunoscut ca „stegarul dac”. Dupa ce in trecut l-a adus in studio, promovandu-l ca personaj pozitiv in urma…

- Atacul cu rachete al Rusiei asupra unui cartier de locuințe din Zaporojie a ucis doua fete, de 19 și 21 de ani, care cantau pe strazi pentru a ajuta armata ucraineana, potrivit Kyiv Post și Sky News.

- Ministerul Sanatatii a lansat licitatia pentru dotarea Unitatilor de Primire Urgente din spitalele Romaniei. "Acest tip de telemedicina poate salva timp pretios in situatii criticeldquo;, precizeaza ministrul sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila. "Proiectul se ridica la circa 40 de milioane de…