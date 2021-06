Stiri pe aceeasi tema

- Meci nebun pe „Allianz Arena“ din Munchen. Germania s-a impus cu 4-2 in fața Portugaliei, intr-o partida contand pentru etapa 2 din Grupa F a Campionatului European 2020 . Lusitanii au deschis scorul prin Cristiano Ronaldo (’15), dupa un assist al lui Jota.Nemții au intors rezultatul pana la pauza,…

- Cu spatele la zid dupa ce a pierdut în fața Franței, Germania a reușit o victorie spectaculoasa în fața Portugaliei (campioana en-titre), la Munchen, scor 4-2. În urma acestui succes, reprezentativa pregatita de Joachim Low a urcat pe locul secund în Grupa F a Campionatului European…

- Reprezentativa Franței a reușit o victorie extrem de importanta in jocul de debut la Euro 2020 . Formația din Hexagon s-a impus la limita, scor 1-0, in fața Germaniei, chiar la Munchen. Golul care a decis disputa din Grupa F a fost de fapt un atuogol al lui Hummels (’20). Franța a mai avut un gol anulat…

- Joachim Low a anunțat lotul de jucatori cu care va aborda Euro 2020. Printre cei convocați exista și doi jucatori cu mare experiența care nu au mai fost chemați la prima reprezentativa a Germaniei din noiembrie 2019.Astfel, Thomas Muller (31 de ani) si Mats Hummels (32 de ani) au revenit în…

- Romania: Nita – Ov.Popescu, Chiriches, Tosca, Camora ('46 – Burca) – Stanciu, Marin – Hagi ('81-Maxim), Tanase ('83-Cicaldau), Mihaila ('66 – Man) – Keseru ('66-Puscas). Selectioner: Mirel Radoi Germania: Neuer – Klostermann, Rudiger, Ginter, Emre Can – Goretzka, Kimmich, Gundogan – Gnabry ('90^2 –…

- '5 Chiricheș scoate mingea din careu, aceasta ajunge la Emre Can, dar jucatorul Borussiei Dortmund șuteaza peste poarta.'3 Klostermann trimite prima centrare, Nița prinde fara emoții.Au trecut doar 50 de secunde, iar nemții preseaza în jumatatea tricolorilor de teren.Germania…

- Romania – Germania, meci contand pentru a doua etapa a preliminariilor Campionatului Mondial 2002, se joaca duminica, de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. Partida, transmisa in direct de postul Pro TV, poate fi urmarita in format livetext pe gsp.ro . In primul meci din grupa J, Romania…

- Reprezentativa Germaniei a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, selectionata Islandei, iar Armenia s-a impus in deplasare, cu scorul de 1-0, in fata nationalei din Liechtenstein, in grupa J a preliminariilor europene pentru Cupa Mondiala din 2022, din care face parte si Romania.…