- Peste 400 de oameni au primit ingrijiri medicale dupa incidentele violente Foto: Agerpres Circulatia se desfasoara normal la aceasta ora în Piata Victoriei din Bucuresti, dupa incidentele violente de aseara de la mitingul antiguvernamental. Manifestatia a degenerat iar confruntarile…

- Aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in centrul Timișoarei, pentru a protesta fața de Guvernul PSD, alaturi de romanii din diaspora care participa la mitingul din București. Manifestanții țin in maini steaguri tricolore și ale Uniunii Europene, precum și tricouri pe care au…

- Noi proteste au loc joi seara in Piata Victoriei din Capitala, unde s au adunat cateva zeci de oameni. Potrivit RomaniaTV.net, un grup de protestatari a blocat o trecere de pietoni, existand altercatii cu jandarmii. In Piata Victoriei este mobilizat un numar mare de jandarmi si continua sa vina manifestanti.…

- Noi proteste au fost anuntate sambata, pe Facebook. La ora 17.50, in Piata Victoriei din Capitala erau putin peste 20 de persoane. Manifestarea vine ca urmare a deciziei luate de presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz…

- Aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în strada al Cluj-Napoca, în a treia zi consecutiva de proteste împotriva Guvernului, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Manifestanții scandeaza ”Demisia!” și ”Fara ordonanțe!”.De asemena, mai…

- Mii de persoane au protestat miercuri seara in Cluj, Sibiu, Timisoara si Iasi impotriva modificarilor adoptate la Codul de procedura penala, scandand lozinci impotriva Guvernului si a PSD. Si in Bucuresti, peste 4.000 de oameni au protestat in Piata Victoriei, informeaza Agerpres. Peste 2.000 de persoane…

- Un nou protest #rezist are loc duminica seara in Piata Victoriei, unde s-au strans cateva sute de persoane de persoane, la o zi dupa mitingul organizat de PSD impotriva abuzurile și la care au participat peste 200.000 de oameni.

- Un accident s-a produs pe strada București, miercuri, în jurul orei 11.35. Unul dintre șoferi nu a acordat prioritate, iar cele doua autoturisme s-au tamponat. Traficul este blocat pe strada București. Vom reveni cu amanunte... ------------------------------------------- UPDATE Potrivit…