(UPDATE/FOTO) Încă un accident pe E85. Mașină răsturnată la Mihăilești UPDATE ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția București catre Buzau de catre un șofer buzoian, in varsta de 28 de ani, a pierdut controlul asupra direcției, a parasit partea carosabila, imprejurare in care a intrat in coliziune cu un copac marginal și s-a rasturnat. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului, acesta fiind preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Sursa foto: IPJ Buzau In cauza se va intocmi dosar penal iar polițiștii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs accidentul.”… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

