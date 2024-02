Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit intr-o intersecție din sectorul 4 din București. Doua mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului una dintre ele s-a rasturnat. Incidentul a avut loc in zona Constantin Brancoveanu din capitala. La fața locului s-au prezentat de urgența mai multe echipaje de poliție și salvare. Autoritațile…

- Adolescent de 15 ani din Alba, ranit in accident rutier pe DN14 langa Șura Mare. Mașina in care se afla s-a rasturnat pe șosea Un adolescent in varsta de 15 ani a fost ranit intr-un accident rutier petrecut miercuri dimineața pe DN14 Sibiu – Mediaș. Se afla intr-o mașina ce s-a rasturnat pe șosea. Potrivit…

- Un tanar din Braila care a furat mașina unui prieten din Buzau, a provocat un accident. Mașina pe care o conducea s-a rasturnat pe șosea, iar tanarul a murit. Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit IPJ Braila, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Faurei au fost sesizați…

- Un tanar din Braila care a furat mașina unui prieten din Buzau, a provocat un accident. Mașina pe care o conducea s-a rasturnat pe șosea, iar tanarul a murit.Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit IPJ Braila, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Faurei au fost sesizați…

- Un accident in care au fost implicate o ambulanța și doua autoturisme a avut loc marți, 2 ianuarie, in București. Din primele informații, accidentul a avut loc in apropierea unui mall din sectorul 6. La fața locului au intervenit mai multe echipaje ale salvatorilor. Doua mașini și o ambulanța au fost…

- O ambulanta s a rasturnat in cursul zilei de marti, 2 Ianuarie 2024, pe strada Brasov din municipiul Bucuresti.Din primele informatii, in jurul orei 13:40, la intersectia strazii Brasov cu bulevardul Timisoara din municipiul Bucuresti, a avut loc un accident rutier in care a fost implicata o ambulanta.In…

- Accidentul s-a produs intre localitațile Grația și Corbii Mari.Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru asigurarea asistenței medicale de urgența, la nivelul județului Dambovița a fost activat Planul Roșu de Intervenție.La locul intervenției au fost alocate 1 mașina de stingere, 6 ambulanțe…

- Șapte militari americani de la Baza Deveselu, implicați intr-un accident rutier. Masina in care se aflau s-a rasturnat Șapte militari americani au fost implicați, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe un drum din județul Olt. Masina cu 8+1 locuri in care se aflau s-a rasturnat in afara partii…