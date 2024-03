FOTO: Un bărbat care conducea mașina primarului Ioan Turc a provocat un accident la intrare în Unirea Un barbat care conducea mașina primarului Ioan Turc a provocat, in aceasta dimineața, un accident la intrare in cartierul Unirea. In accident au fost implicate trei autoturisme, iar cel care a provocat accidentul și conducea mașina primarului a ramas fara permis pentru 90 de zile. Accidentul in care a fost implicata mașina primarului Ioan Turc a avut loc in jurul orei 10:30, pe DN17, la intrare in localitatea componenta Unirea. In accident au fost implicate trei autoturisme, printre care și un Renault, care, la scurt timp dupa accident, a ramas fara placuțele cu numarul de inmatriculare.Martorii… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT la Aiud provocat de un tanar din Cisteiu de Mureș, care conducea fara permis. S-a oprit cu mașina intr-un gard Un tanar de 18 ani din Cisteiu de Mureș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a deține permis și a intrat cu aceasta in gardul unui imobil, la Aiud. Potrivit IPJ…

- Azi-noapte a avut loc un accident in localitatea Livezile. In urma acestuia, doi barbați au ajuns la spital, cu multiple traumatisme. Autoturismul in care se aflau cei doi a fost distrus in urma impactului. Accidentul a avut loc dupa miezul nopții, pe DN17, in localitatea Livezile. Se pare ca ar fi…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident pe șoseaua de centura, in urma caruia un barbat de 53 de ani a ajuns la spital. Cel care a cauzat accidentul nu a vazut ca șoferul din fața oprește, acestuia nefuncționandu-i stopurile. Accidentul a avut loc pe șoseaua de centura a municipiului. Din primele…

- Un șofer in varsta de 50 de ani a fost implicat intr-un accident rutier violent in timp ce se deplasa la volanul unei autoutilitare Renault prin municipiul Campulung Moldovenesc. Accidentul s-a produs in noaptea de 7 spre 8 ianuarie, in jurul orei 3.15 și s-a soldat cu ranirea unei femei, pasagera ...

- Un tanar din București, care a refuzat sa opreasca mașina la semnalul polițiștilor, a fost scos cu forța din autoturism, dupa ce a fost blocat in trafic. Scena s-a intamplat in Sectorul 5, In apropiere de Piața Rahova.

- Un tanar de 23 de ani, din comuna Pielesti, este cercetat pentru conducere sub influența alcoolului, conducere fara permis si furt, dupa ce a furat masina cumnatului sau si a provocat un accident. Potrivit oamenilor legii, tanarul avea o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat. Accidentul…