LIVE – TV NEWS BUZAU – “Tocatorul de stiri”, cu Iulian Gavriluta. Astazi despre Faraonul Bolojan, Bulibasa Toma si cum poruncesc ei coronavirusului sa nu actioneze in Tintesti. Despre Iazul sau Balta Morii, despre sangele rosu social-democrat din USRPLUS

- In editia de astazi a “Tocatorului de stiri” de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta va aduce in atentie atat evenimente internationale, nationale, cat si locale, precum si decriptarile lor. Astazi va vorbi despre scandalul din CLM si substraturile lui, talibani, genderi NATO si multe altele!

- E “canicula” pe internet din cauza …subiectelor fierbinti de la TV News Buzau – “Tocatorul de stiri”. Iulian Gavriluta s-a gandit pentru astazi la o editie incendiara, in ton cu atmosfera de afara. Astfel, azi se va face vorbire (merge si topica asta flausatilor, care criticati “zicerile” de pe la noi!)…

- In editia de astazi a “Tocatorului de stiri” de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta discuta despre “cazul UNGUR EA NU si Referendumul nebuniei lui Donald Tom”, scrisoare catre “primarul iubit”, marlaniile primarului Toma pe facebook, Miscarea “Free Dragnea” si multe altele.

- Cred ca fiecare buzoian sanatos la cap a observat cum primarul faliment Donald Tom incearca sa isi mareasca capitalul de imagine prin manipularea “colhozista” a opiniei publice dictand “manifeste” scelerate in “aparitiile” platite din media locala (99% din ea) si nationala (DC News, etc). Mai mult,…

- Biroul USR PLUS Vrancea a decis SEPARAREA de PNL și formarea unui grup propriu in Consiliul Județean Vrancea. Cei 5 consilieri județeni USR-PLUS vor alcatui un grup separat de PNL, scrie vrancea24.ro. Iar la Buzau, primarul Constantin Toma a vorbit, la DCNews, despre referendumul care are ca scop unirea…

- In aceasta editie a “Tocatorului de stiri”, de la TV News Buzau va fi vorba despre: cum vrea Toma sa zadarniceasca Proiectul autostrazii A 7, spiritul de casta la politie si nu numai, Crang ultima privire, cum se falsifica un ITP la Transbus, si altele! De asemenea avem si dezvaluiri – cum se pare ca…