Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 537. ​​​​​​​Autoritațile din Herson au declarat luni zi oficiala de doliu, dupa ce șapte persoane, inclusiv un bebeluș, au fost ucise duminica in timpul unui atac rusesc.

- In plin razboi dintre Rusia și Ucraina, SUA vor ajuta Australia sa-si intensifice productia de rachete (oficiali)Washingtonul isi va consolida stocul de arme ajutand Australia sa construiasca o industrie de productie de rachete, au declarat oficiali dupa discutii la nivel inalt intre cele doua tari…

- Autoritațile ruse acuza Ucraina ca a lansat o ofensiva majora in regiunea Zaporojie, iar Kievul pastreaza tacerea. In schimb, ucrainenii anunța ca avansul continua la sud de Bahmut (regiunea Donețk) și ca forțele ruse au suferit pierderi grele. Ucraina incearca sa sparga rezistența rusa in acea zona…

- Razboi in 'aer' - Dupa ce Putin a trimis bombardierele, Ucraina anunța cate rachete de croaziera a interceptatFortele aeriene ucrainene au anuntat miercuri ca au interceptat 36 de rachete de croaziera trase de Rusia intr-un nou val de bombardamente, in a 18-a luna de la invadarea tarii de catre Moscova,…

- Organizatia Amnesty International a cerut autoritatilor din statul nigerian Lagos sa nu-si puna in practica planul de inhumare in masa a mai mult de 100 de cadavre nerevendicate ale unor persoane ucise in cursul protestelor impotriva brutalitatii politiei din 2020, scrie Rador.Organizatia doreste…

- Razboi in Ucraina, ziua 510. Presedintele rus, Vladimir Putin, a avertizat, luni, ca armata rusa pregateste o riposta la atacul fortelor ucrainene asupra Podului Kerci, care face legatura intre Crimeea si Rusia, un incident soldat cu moartea a doi civili

- Un “atac cu rachete” a ranit patru persoane si a avariat “infrastructuri critice” la Liov, in vestul Ucrainei, au anuntat joi dimineata autoritatile locale, informeaza AFP. “In acest moment stim ca exista patru persoane ranite in urma atacului cu rachete (…) O persoana in stare grava a fost evacuata…

- Razboi in Ucraina, ziua 460. Administratia de la Kiev vrea sa impuna restrictii comerciale masive Iranului din cauza sustinerii acordate Rusiei pentru invazia militara in Ucraina, informeaza agentia Reuters.