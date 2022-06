Stiri pe aceeasi tema

- O racheta ruseasca a lovit, luni dupa-amiaza, un centru comercial din orașul Kremenciuk in regiunea Poltava a Ucrainei, noteaza Digi24. Conform primelor informații, mai mulți civili au fost raniți și uciși de atacul rușilor.

- Razboi in Ucraina, ziua 112 | Zelenski la intrebarea daca Ucraina va bombarda Federația Rusa: „Nu suntem teroriști”. Fortele ucrainene se straduiesc sa evacueze civilii din Sievierodonetsk, dupa ce Rusia a distrus toate podurile.

- Ucraina a atacat forțele rusești din Insula Șerpilor, a anunțat, miercuri, armata ucraineana. Informația a fost transmisa de Comandamentul Sud al armatei Ucrainei. „Forțele noastre au executat lovituri asupra pozitiilor inamicului din insula Serpilor”, a transmis partea ucraineana printr-un mesaj postat…

- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…