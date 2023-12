Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina lucreaza la schimbarea tacticii sale de razboi, trecand la aparare in anumite zone si la continuarea operatiunilor ofensive in altele, a declarat luni consilierul prezidential ucrainean Mikhailo Podoliak, dupa ce insusi presedintele Volodimir Zelenski anunta saptamana trecuta intr-un interviu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se plange de lipsurile din apararea aeriana a tarii sale si de suprematia fortelor armate ruse, informeaza luni dpa, scrie AGERPRES."Rusia controleaza cerul", a declarat Zelenski, trecand de la ucraineana la engleza, intr-un interviu acordat duminica postului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca aviatia rusa va desfasura actiuni de patrulare permanenta cu avioane MiG-31 echipate cu rachete hipersonice Kinjal deasupra Marii Negre, ceea ce va permite Moscovei sa controleze de asemenea zona Mediteranei, informeaza agentia EFE. „Ceea ce anunt…

- Rusia nu are in plan o mobilizare suplimentara de soldați pentru a lupta in Ucraina, in condițiile in care peste 335.000 de persoane s-au inrolat pana acum in acest an pentru a lupta in forțele armate sau in unitați de voluntari, a declarat marți ministrul Apararii, Serghei Șoigu, potrivit Reuters.…

- Consilierul lui Zelenski sare la gatul lui Elon Musk, dupa mesajul ironic: 'Orice ironie fața de Ucraina de astazi este o incurajare directa a propagandei ruse'Omul de afaceri Elon Musk a ironizat atitudinea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Musk a facut referire la atitudinea liderului de…

- Contraofensiva Kievului impotriva forțelor ruse este un succes, declara Mihailo Podoliak, un consilier de rang inalt al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit CNN.Intr-un interviu acordat rețelei americane de televiziune, Podoliak a invocat faptul ca trupele ucrainene au strapuns prima…