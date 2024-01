Sistemele rusești de aparare aeriana din regiunea Leningrad nu sunt proiectate pentru a proteja regiunea impotriva atacurilor, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW). Terminalul companiei ruse de gaze naturale Novatek a luat foc in regiunea Leningrad, langa Sankt Petersburg. Incendiul a fost rezultatul unei operațiuni planificate de catre Serviciul de Securitate al Ucrainei, potrivit unei surse anonime.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 23 ianuarie, ora 02.00: Razboi ca in urma cu un secol - Invazie de…