- Serviciile de securitate ucrainene au anunțat ca au dejucat un posibil atentat impotriva președintelui Zelenski. O femeie banuita ca acționa in favoarea Moscovei a fost arestata. Trei persoane au fost ucise la Herson și Harkov in urma bombardamentelor ordonate de Moscova.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna

- Luptatori din grupul Wagner au sosit in Belarus din Rusia, au declarat oficiali ucraineni si polonezi sambata, la o zi dupa ce Minskul a declarat ca mercenarii antreneaza soldatii tarii la sud-est de capitala. Unii luptatori ai Wagner se afla in Belarus cel putin de marti, au declarat pentru Reuters…

- Razboi in Ucraina, ziua 504. Liderii NATO, incepand cu Secretarul General Jens Stoltenberg, transmit Ucrainei ca nu este posibila invitarea acestei țari in alianța militara, cat timp țara este in razboi cu Rusia.

- Destinația actuala a lui Evgheni Prigojin ramane necunoscuta, dupa ce a anunțat retragerea inainte de a ajunge in capitala. Negocierile cu Alexander Lukașenko au condus la acordul lui Vladimir Putin de renunțare la acuzațiile de tradare și permisiunea de refugiu in Belarus. Și mercenarii sai au primit…

- Liderul gruparii ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a acuzat duminica oficiali ai Kremlinului ca au interzis presei ruse de stat sa relateze despre el. "Sunt absolut convins ca au interzis (relatarea). Acesti birocrati de la nivel inalt, aceia inchisi in turnurile Kremlinului, incearca sa le…

- Razboi in Ucraina, ziua 447. Președintele Franței confirma ca țara sa iși menține disponibilitatea de a furniza muniție Ucrainei și de a-i instrui pe piloții Kievului. Macron s-a aratat reticent cu privire la posibilitatea livrarii de avioane militare și

- Rusia și Ucraina se apropie de un acord privind extinderea intelegerii privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, afirma ministrul turc al Apararii. Moscova a amenințat ca va bloca prelungirea acordului daca nu i se ofera soluții pentru exportul produselor sale agricole.