- Fortele ucrainene au interceptat si distrus trei rachete si 25 de drone lansate de Rusia in cursul noptii de sambata spre duminica, a transmis duminica armata ucraineana, potrivit Reuters. Rusia a crescut numarul atacurilor cu rachete si drone in aceasta luna, o intensificare pe care Kievul o atribuie…

- Tensiunile ruso-ucrainene sunt in creștere. 11 nave de razboi rusești, dintre care doua submarine inarmate cu rachete de croaziera Kalibr, sunt raportate a fi pregatite de lupta in Marea Neagra de catre Comandamentul Operațional al Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…

- dupa cel dedin Bahmut si din jurul acestuia au fost epicentrul razboiului din Ucraina in ultimele luni, "In prezent, inamicul si-a sporit activitatea artileriei grele si numarul de atacuri aeriene, transformand orasul in ruine", a declaral generalul Oleksandr Sirski, relateaza Reuters, citat de RADOR. El…

- In Noaptea de Inviere luptele au scazut in intensitate, nu si la Bahmut. Rusii sustin ca au mai cucerit doua strazi, dar informatia nu a fost confirmata. Serviciile britanice spuneau inca de ieri ca militarii ucraineni au fost nevoiti sa se retraga din anumite regiuni.

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Rusia a notificat toate partile implicate in pactul cerealelor de la Marea Neagra ca acordul a fost prelungit cu 60 de zile. Moscova nu ia in calcul o alta extindere a pactului daca pretentiile sale nu vor fi satisfacute.

- "Puternic, neinfricat, frumos. Poporul nostru. (...) Sunt mandra ma gandesc și ma rog pentru tine. A mai ramas puțin. Atunci vom plange și ne vom bucura. Intre timp muncim, fraților!" a scris Skabeieva intr-un mesaj care o arata imbracata in uniforma militara. In alta serie de postari, prezentatoarea…