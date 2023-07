Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui decret guvernamental, citat de agenția de stat RIA Novosti și preluat de Sky News, militarii vor primi cu 10,5% in plus la salariu incepand cu 1 octombrie. Decizia privind majorarea salariilor militarilor vine in urma revoltei mercenarilor Wagner conduși de Evgheni PrigojinDecretul ii…

- Ministerul rus de Externe a avertizat sambata, 24 iunie, țarile occidentale impotriva oricarei tentative de a „profita” de situația interna din Rusia, asigurand ca revolta gruparii Wagner nu va impiedica atingerea „obiectivelor operatiunii militare speciale” in Ucraina, transmite agenția rusa de presa…

- Aceasta este cea mai dura provocare publica pe care Prigojin o lanseaza impotriva principalilor colaboratori militari ai presedintelui Vladimir Putin, respectiv ministrul Apararii, Serghei Soigu, si seful Statului Major, Valeri Gherasimov, pe care anterior i-a acuzat ca sunt responsabili de moartea…

- Analiștii occidentali sesizeaza o ruptura fațișa intre Putin și fostul sau ”bucatar” fidel, liderul gruparii de mercenari Wagner Evgheni Prigojin. Prigojin a publicat mai multe declarații filmate pe conturile de social media de la inceputul lunii mai. Inițial, a anunțat ca-și retrage mercenarii din…

- Majoritatea moldovenilor, adica 52% din participanții la sondaj considera ca razboiul trebuie stopat cat mai rapid, chiar daca acest lucru ar insemna ca Ucraina sa cedeze teritorii Rusiei. Aproape in jumatate cred ca Ucraina trebuie sa-și recupereze toate teritoriile, chiar daca razboiul va fi mai lung…

- Pavel Gubarev a vorbit, astfel, intr-o postare pe canalul de Telegram, despre riscul tradarii de catre Kremlin și a "cincea coloana" din interiorul Federației Ruse, care ar putea intra in negocieri de pace cu Ucraina, relateaza Ziare.com.In postarea menționata, Gubarev a amenințat chiar Kremlinul cu…

- Numarul deținuților din coloniile penitenciare din 35 de regiuni rusești a scazut cu 17.248 in 2022, arata o analiza publicata luni de publicația rusa independenta Mediazona, potrivit The Moscow Times . Diminuarea acestui numar, arata Mediazona, a fost probabil rezultatul recrutarii de deținuți pentru…

- Zelenski a subliniat ca Rusia trebuie sa se retraga de pe teritoriul Ucrainei si ca niciuna dintre incalcarile dreptului international de catre Rusia nu poate fi ignorata.El a anuntat noi sanctiuni pentru cei care sustin agresiunea Rusiei si a explicat si ce a vorbit cu presedintele francez Emmanuel…