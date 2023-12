Stiri pe aceeasi tema

- Ismail Haniyeh, liderul Hamas, urmeaza sa se deplaseze miercuri in Egipt pentru discutii privind incetarea focului in Fasia Gaza si un schimb de prizonieri palestinieni cu Israelul, a declarat marti o sursa din cadrul miscarii islamiste, citata de AFP. Haniyeh, care are sediul in Qatar, va conduce o…

- Ismail Haniyeh, șeful biroului politic al mișcarii palestiniene Hamas, aflata la putere in Fașia Gaza, a declarat ca se inregistreaza progrese in discuțiile privind armistițiul.“Mișcarea a transmis raspunsul fraților din Qatar și mediatorilor, ne apropiem de incheierea unui acord de armistițiu”, se…

- Hamas a anuntat astazi ca se apropie de “incheierea unui acord de armistitiu” in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh.“Miscarea (Hamas) le-a dat raspunsul sau fratilor din Qatar si mediatorilor. Ne apropiem de incheierea unui acord de armistitiu”, a spus Haniyeh,…

- Hamas a anuntat marti ca se apropie de „incheierea unui acord de armistitiu” in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh, transmite AFP. „Miscarea (Hamas) le-a dat raspunsul sau fratilor din Qatar si mediatorilor. Ne apropiem de incheierea unui acord de armistitiu”,…

- Hamas a anuntat marti ca se apropie de "incheierea unui acord de armistitiu" in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh, transmite AFP, informeaza Agerpres. "Miscarea (Hamas) le-a dat raspunsul sau fratilor din Qatar si mediatorilor. Ne apropiem de incheierea…

- IDF susține ca a bombardat casa șefului Hamas, Haniyeh, in GazaPresa araba relateaza ca Israelul a bombardat o casa din Fașia Gaza aparținand șefului Biroului Politic al Hamas, Ismail Haniyeh, anunța timesofisrael.com. Raportul spune ca o racheta a fost trasa in casa din cartierul Al-Shathi…

- Liderul miscarii palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a acuzat sambata Israelul de comiterea unor ''crime de razboi'' in Fasia Gaza, enclava bombardata in ultimele zile de armata israeliana ca urmare a atacului terorist de amploare lansat in 7 octombrie de teroristii Hamas contra sudului Israelului,…

- Liderul miscarii palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, a acuzat sambata Israelul de comiterea unor ”crime de razboi” in Fasia Gaza, enclava bombardata in ultimele zile de armata israeliana ca urmare a atacului terorist de amploare lansat in 7 octombrie de teroristii Hamas contra sudului Israelului, transmite…