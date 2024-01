Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintiei SUA, Jake Sullivan, si ministrul israelian al afacerilor strategice, Ron Dermer, au discutat marti despre trecerea Israelului la "o faza diferita" a razboiului sau impotriva Hamas in Fasia Gaza.

- Luptele din Fașia Gaza au escaladat joi cu unele dintre cele mai intense bombardamente israeliene din timpul razboiului, iar Hamas și-a demonstrat capacitatea de a lansa rachete asupra Tel Avivului, in ciuda discuțiilor din ultimele saptamani pentru un nou armistițiu, relateaza Reuters, potrivit Rador…

- Hamas a difuzat luni o inregistrare video in care apar trei israelieni in varsta, ostatici aflati in Fasia Gaza de la atacul din 7 octombrie pe teritoriul israelian. In videoclip, ostaticii pledeaza pentru ajutorul Israelului in vederea eliberarii lor, declarand ca nu doresc sa fie uciși de un atac…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a anuntat vineri ca a trimis drone neinarmate sa survoleze Fasia Gaza, pentru a contribui la localizarea si eliberarea ostaticilor luati de Hamas in cursul atacului de luna trecuta impotriva Israelului, transmite AFP."Ca sustinere pentru eforturile de eliberare…

- Gruparea islamista Hamas, care controleaza Fasia Gaza, a transmis prin intermediul presei ruse ca nu va elibera ostaticii luati in cursul atacului din 7 octombrie asupra Israelului decat daca se convine asupra unui armistitiu.

- Armata israeliana se pregateste pentru un ”atac coordonat si integrat din aer, pe mare si terestru” impotriva pozitiilor teroristilor Hamas din Fasia Gaza, potrivit unui anunț facut public sambata seara, transmite DPA. ”Batalioane si soldati sunt desfasurati peste tot in tara si sunt pregatiti sa sporeasca…

- Hamas susține ca 13 ostatici, printre care și cetațeni straini, ar fi fost uciși in raidurile aeriene ale Israelului asupra Fașiei Gaza. Autoritațile israeliene arata ca circa 150 de persoane sunt ținute ostatice de catre teroriștii Hamas. Multe dintre acestea ar fi ascunse in tuneluri subterane, transmite…

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri, 13 octombrie, intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian , care citeaza Reuters . Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri…