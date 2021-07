Stiri pe aceeasi tema

- Finala Campionatului European de Fotbal EURO 2020 este evenimentul sportiv centra al Europei. Confruntarea dintre Italia și Anglia e comentata și prefațata de experți, jurnaliști, novici și chibiți. Site-ul UEFA.com a publicat opiniile jurnaliștilor și declarații din cele doua tabere.

- Karl Lauterbach, un expert in sanatate foarte apreciat in Germania, considera ca UEFA a greșit in ceea ce privește gestionarea situației legate de pandemia de coronavirus in perioada EURO 2020, relateaza Hotnews , care citeaza dpa. „Exista o umbra asupra acestui Campionat European si UEFA este responsabila…

- Este seara finalei Campionatului European de Fotbal, iar emotiile sunt la cote maxime in Italia si Anglia, echipele care isi disputa trofeul. Italienii spera la o victorie cu un mesaj pentru Brexit in timp ce sportivii englezi au fost incurajati inclusiv de Regina Elisabeta.

- Euro 2021, amanat cu un an de UEFA din cauza pandemiei de coronavirus, incepe astazi cu meciul Turcia - Italia, de la ora 22.00. Campionatul European de Fotbal din acest an aduce mai multe premiere absolute. Astfel, este pentru prima data cand EURO se disputa in 12 țari de la un capat la altul al Europei,…

- Vicepresedintele Federatiei germane de fotbal (DFB), Rainer Koch, a fost reales in Comitetul Executiv al UEFA cu ocazia Congresului organismului de conducere al acestui for, care are loc marti, scrie dpa. Koch, in varsta de 62 de ani, a primit voturile a 47 dintre cei 55 de delegati nationali si va…

- Din pacate, ce parea presiune ori amenințare s-a infaptuit: 12 cluburi reputate de pe Batranul Continent au fondat așa-numita Super Liga a Europei (ESL), la care vor participa 20 de echipe incepand din 2022. Cele 12 nu vor retrograda insa niciodata. Deși gruparile in cauza sunt (deocamdata) din Anglia,…