LIVE TEXT Black Friday 2020 - Cele mai importante evenimente ale zilei Black Friday se desfașoara anul acesta în condiții speciale, din cauza pandemiei, astfel ca va crește mult ponderea online-ului și mai puțini vor merge în magazinele fizice. Unele magazine au început înca din octombrie, iar altele zilele trecute. La eMAG, Black Friday a început la 7.38 și cele mai mari comenzi au depașit 30.000 de lei. La fel ca anii trecuți, cele mai bune oferte se epuizeaza în câteva minute și deci puțini vor fi cei care chiar își vor cumpara ceva cu reducere mare. Chiar și așa, estimarile sunt ca vânzarile le vor depași… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

