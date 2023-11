LIVE. Răpirea românului din Marea Roșie Gruparea rebelilor houthi din Yemen a publicat imagini video despre care spun ca ii arata pe luptatorii sai inarmați cum coboara dintr-un elicopter și ii iau ostatici pe oamenii aflați la bordul navei cargo „Galaxy Leader”. La bordul navei „Galaxy Leader”, care naviga sub pavilion Bahamas, s-ar afla și un roman, a transmis, luni, Ministerul […] The post LIVE. Rapirea romanului din Marea Roșie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

