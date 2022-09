Stiri pe aceeasi tema

- Morten Jensen, antrenorul lui Viking, se teme de FCSB inaintea returului din play-off-ul Conference League. In tur, la București, norvegienii au caștigat cu 2-1. Viking - FCSB se joaca joi, de la ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro Tv Tehnicianul lui Viking considera ca victoria…

- Convinși ca primesc un telefon gratis, doar cu prelungirea contractului avut cu un operator de telefonie mobila. Sunt baimareni care atrag atenția pe rețelele de socializare asupra unor astfel de inșelatorii care apar. Și nu sunt deloc puțini baimarenii care au pațit-o. „In luna iulie a acestui an am…

- Din toamna acestui an, transportul public de calatori in Piatra-Neamț va fi realizat numai de societatea Troleibuzul. Schimbarile majore care vor avea loc, prin menținerea unui singur jucator in domeniu, apoi crearea coridoarelor de mobilitate cu sensuri de mers dedicate exclusiv acestui tip de transport,…

- Merita sa mergi la Napoli pentru Herculaneum, Pompei, pizza și roșii de Vezuviu. Napoli este cel mai mare oraș din sudul Italiei și are o istorie aparte. Centrul vechi ai orașului apare in UNESCO. Cei de la hotnews.ro scriu ca mancarea este mai ieftina decat in restaurantele din București, insulele…

- Copiii, elevii și studenții viziteaza gratuit expozițiile Muzeului Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» in perioada 7 iulie-11 septembrie, costurile fiind suportate de avocatul George Șerban. Anunțul a fost facut de catre conducerea Muzeului mai sus amintit, biletele de intrare putand fi inscrise…

- In gradina Palatului Elisabeta, miercuri, Principesa Sofia va patrona, in numele Majestații Sale Margareta, ceremonia de premiere a Concursului internațional de creație originala ”Basmele Reginei Maria”, ediția 2022. La ceremonie participa peste o suta de elevi din Alexandria, Arad, Baia Mare, Bucuresti,…

- Scandal de amploare in penitenciare, dupa ce procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism– Serviciul Teritorial Bacau și Biroul Teritorial Giurgiu, impreuna cu ofițerii de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate…