Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Nina Veleva de la Curtea de Apel Cahul, care este și raportor in dosarul lui Ilan Șor a demisionat. O cerere in acest sens urma sa fie aprobata la ședința Consiliului Superior al Magistraturii de astazi, 22 decembrie, insa nu a fost intrunit numarul necesar de voturi.

- O noua ședința a Curții de Apel Cahul in dosarul deputatului Ilan Șor a fost aminata. Avocații au declarat ca nu au avut timp sa studieze materialele pe care procurorii le-au cerut a fi anexate la dosar in ședința de ieri. Ca raspuns la solicitarea tv8.md, Curtea a menționat ca ședința din 10 decembrie…

- O noua ședința de judecata in dosarul fostului primar de Orhei Ilan Șor are loc la Curtea de Apel Cahul, dupa mai multe intruniri amanate. De mai bine de patru ore magistrații sunt in deliberari.

- Judecatoarea Nina Veleva de la Curtea de Apel Cahul, care este și raportor in dosarul lui Ilan Șor a demisionat. O cerere in acest sens urma sa fie aprobata la ședința Consiliului Superior al Magistraturii de astazi, 8 decembrie, insa cu 10 voturi, magistrații au decis amanarea subiectului pentru o…

- In aceste clipe are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Pe ordinea de zi a ședinței de astazi figureaza cererea de demisie a Ninei Veleva, judecatoarea care este și raportor in dosarul Șor.

- O noua ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a fost programata pentru data de 8 decembrie curent. Agenda a ramas aceeași ca și cea care urma sa fie examinata la data de 1 decembrie, dar care a fost amanada dupa ce mai mulți membri ai Consiliului erau bolnavi. Unele chestini au fost…

- Sedinta de judecata in dosarul de condamnare a fostului presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii de Economii, Ilan Sor, programata pentru 4 decembrie, a fost amanata. Curtea de Apel Cahul precizeaza ca nu s-au prezentat avocatii. Examinarea cauzei a fost amanata pentru 10 decembrie, ora…

- Dupa nenumarate amanari sub diferite motive, astazi a avut loc ședința de judecata in dosarul ce il vizeaza pe Ilan Șor, la Curtea de Apel Cahul. Apararea critica magistrații și considera ca „la Curtea de Apel Cahul, Ilan Șor nu va putea avea parte de o sentința legala in privința sa”. Asta dupa ce…