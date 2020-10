Stiri pe aceeasi tema

- Actualul lider al cipriotilor turci, Mustafa Akinci, si-a asigurat marti seara o pozitie favorabila pentru al doilea tur al "alegerilor prezidentiale" organizate duminica in nordul insulei, dupa sprijinul primit din partea unuia dintre rivalii sai din primul tur, noteaza AFP. Consemnul dat de partidul…

- Principalul partid de opozitie din Lituania, Uniunea Patriei - Crestin-Democratii Lituaniei, de centru-dreapta, pare sa fi castigat prima runda a alegerilor de duminica, percepute ca un vot de incredere cu privire la modul in care premierul Saulius Skvernelis gestioneaza pandemia de COVID-19, transmite…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, campioana la Roland Garros in 2016, a trecut cu mari emotii de primul tur al actualei editii a turneului de Mare Slem din capitala Frantei, impunandu-se greu, cu 7-5, 4-6, 8-6, in fata slovenei Tamara Zidansek, la capatul celui mai lung meci de pe tabloul…

- Marius Screciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, a obținut un nou mandat de primar, potrivit numarartorii paralele a voturilor exprimate. Victoria este una decisiva, la circa 2.000 de voturi in fața liberalului Daniel Cirjan. Gherghe a ieșit pe locul al treilea. Politicmehedintiseverinpsd

- AHC Potaissa Turda s-a calificat spectaculos in turul al doilea preliminar al competitiei de handbal masculin EHF European League, dupa ce a invins echipa croata HRK Gorica, cu scorul de 32-27 (18-11), la Velka Gorica, in mansa a doua a primului tur preliminar. Potaissa fusese invinsa pe teren propriu…

- Sorana Cirstea a reusit aseara un meci fabulos impotriva britanicei Johanna Konta in turul al doilea la US Open. Romanca a pierdut primul set cu 2-6, insa a revenit spectaculos si a demonstrat ca atunci cand vrei sa castigi cu orice pret, nu trebuie sa renunti.Partialul al doilea a fost castigat de…

- Karolina Pliskova, locul 3 WTA si cap de serie numarul 1 in absenta liderului ATP, Ashleigh Barty, si a numarului 2 mondial, Simona Halep, a fost eliminata in turul al doilea al US Open, potrivit news.ro.Jucatoarea ceha a fost invinsa, miercuri, cu scorul de 6-1, 7-6 (2), de sportiva franceza…