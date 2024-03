Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romanca Maria Ioana Constantin a castigat proba feminina de slalom desfasurata miercuri, in Cupa Balcanica de schi alpin de la Borsa, dupa ce se impusese si in cea de marti, potrivit Federatiei Romane de Schi-Biatlon.Constantin a fost cronometrata cu timpul de 1 min 37 sec 92/100, fiind urmata,…

- Sportiva romana Maria Ioana Constantin a castigat proba feminina de slalom, marti, in Cupa Balcanica de schi alpin de la Borsa, cu timpul de 1 min 41 sec 54/100, potrivit Agerpres. Pe locul secund s-a clasat o alta romanca, Jennifer Barbara Nagy Remetean, la 2 sec 53/100, podiumul fiind completat…

- Aproape 17 milioane de euro au fost achitate de statul roman, pana in prezent, fostelor persoane private de libertate care au castigat despagubiri la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), a informat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. „In…

- Selecția a avut loc duminica in Sala Liceului cu Program Sportiv Focșani, unde este și sediul Sucursalei A avut loc și Adunarea Generala a Sucursalei 8 Sucursala Regionala 8 a Federației Romane de Baschet a organizat ieri, 21 ianuarie, la Focșani, in Sala Liceului cu Program Sportiv, selecția pentru…

- Autoritațile locale din Odobești vor finaliza anul acesta lucrarile privind construirea unei baze sportive in oraș. Obiectivul este finanțat de Compania Naționala de Investiții (CNI) și vizeaza proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuția de lucrari pentru proiectul „Construire…

- Elvetianul Marco Odermatt a castigat, vineri, proba de slalom super-urias de la Bormio (Italia), contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin, si si-a consolidat avansul in fruntea clasamentului general, informeaza L'Equipe.Odermatt a fost cronometrat cu timpul de 1 min 27 sec 72/100, devansandu-l…

- In meciul, pentru primul loc, Romania – Macedonia de Nord 36 – 32 (15 – 12) Echipa Romaniei a caștigat „Trofeul Carpați Niro” la handbal tineret, ale carui partide s-au disputat la Baia Mare in perioada 15 – 17 decembrie. Dupa ce in primele doua zile tinerii handbaliști ai Romaniei s-au impus in fața…