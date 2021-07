Litoralul românesc este plin de turiști. Cel mai aglomerat weekend Peste 100.000 de persoane iși petrec vacanța in acest weekend la malul marii. Plajele sunt pline ochi, exact ca in vremurile bune, iar turiștii profita de vremea frumoasa. Extrem de aglomerat este și in trafic, pe drumul care leaga Constanța de sudul litoralului, unde coloanele de mașini se intind pe cațiva kilometri. Trafic extrem de aglomerat pe DN39, drumul care leaga Constanța de sudul litoralului. Coloanele de mașini incep de la podul de la Agigea și se intind pe cațiva kilometri. Intreaga zona este supravegheata și din elicopter. Șoferii au la indemana și cateva rute ocolitoare. Centrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

