Lista localităților unde se poate ieși mai repede la pensie, extinsă din nou, începând de azi Mai multe persoane care au locuit cel puțin trei decenii in zone intens poluate pot beneficia de o reducere a varstei standard de pensionare cu doi ani, fara sa sufere nicio penalizare, potrivit unei legi care se aplica incepand de azi. Practic, prin Legea 161/2022, aparuta vineri in Monitorul oficial nr. 527 și aplicabila de azi, lista ce conține localitațile poluate, ai caror locuitori, inclusiv cei de pe o raza de opt kilometri, pot ieși la pensie cu doi ani mai repede, fara sa sufere penalizari, a fost modificata din nou. Concret, celor aflați deja pe lista ce permite reducerea varstei de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

