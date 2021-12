Lista drumurilor din județul Iași unde se intervine la deszăpezire Pe drumurile naționale din județul Iași, au acționat 24 autoutilaje dotate cu raspanditoare și lama, care au raspandit 327 tone antiderapant pe urmatoarele sectoare: – DN 28 km 0 – 68, Castelul de apa-intrare Mun. Iași : 5 ATB – DN 28 in Municipiul Iași : 1 ATB – DN 28 km 80 – 141, Iași – Vama Albița : 4 ATB – DN 24 km 151 – 184, Limita județ Vaslui – Iași : 3 ATB – DN 24C km 0 – 44, Vanatori – Limita județ Botoșani : 2 ATB – VODN 28D km 0 – 13+905, Intersecție DN 28 – Lunca Cetațuii : 2 ATB – DN 24 km 202 – 219, Iași – Vama Sculeni : 2 ATB – DN 28B km 0 – 39, Targu Frumos – Limita județ Botoșani… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai periculoase bacterii, care poate afecta inclusiv sistemul nervos, a fost descoperita la preparate din carne produse de catre societatea ieseana Marcel SRL, din comuna Rachiteni. Producatorul local a initiat retragerea de la comercializare a produselor Muschi Tiganesc si Urechi Snacks,…

- Membrii Comisiei comune parlamentare de control asupra activitații Serviciului Roman de Informații au realizat joi, 9 decembrie, o vizita de lucru la Iași, la Direcția Regionala de Informații Moldova Nord (DRIMN).In cadrul intalnirii dintre parlamentarii din Comisie și conducerea DRI Moldova Nord (cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de ninsori moderate cantitativ, polei, intensificari ale vantului valabila miercuri, 8 decembrie, intre orele 9.30 și 18.00. Vizate sunt județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galați, Braila și zone…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata ca la acest moment in tara sunt disponibile pentru pacientii cu COVID 37 de paturi libere de ATI, din care 3 in Bucuresti. “In data de 20 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.708 de paturi de ATI…

- Marți, 16 noiembrie, pe esplanada din fața Casei de Cultura din municipiul Piatra-Neamț, incepand cu ora 10, va avea loc testarea gratuita a femeilor cu varste intre 25 și 64 de ani. Caravana ONCOPREV ajunge la Piatra-Neamț și echipele medicale fac recoltari in cadrul screeningului de cancer de col…

- Marti, 2 noiembrie, Radio Romania Iasi, postul regional al Societatii Romane de Radiodifuziune, implineste 80 de ani de la primul semnal emis in eter. Radio Iasi este cea mai importanta institutie de presa din Moldova li unul dintre cele mai ascultate posturi de radio din regiunea Moldovei. Radio Iasi…

- In județul Dolj sunt 1.367 de liceeni care provin din familii cu venit pe membru sub 500 de lei. O demonstreaza solicitarile depuse de elevi pentru a beneficia de bursa sociala ”Bani de liceu”, in cuanum 250 de lei pe luna. Banii sunt folosiți in general pentru a achita cazarea in camine sau alte cheltuieli…