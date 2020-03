Lista completa a exproprierilor pentru largirea Centurii Bucuresti intre A2 si A1 (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a publicat proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCLM nr. 138 25.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul municipiului Constanta in anul 2020. In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia…

- O lista cu detalii ale vietii private a peste 3000 de etnici minoritari musulmani din provincia Xinjiang ofera poate una dintre cele mai puternice imagini asupra modului in care China a decis soarta a sute de oameni prin internarea lor in asa- zisele scoli de reeducare.

- Comisia de avizare a adunarilor publice intrunita la sediul Primariei Mihail Kogalniceanu a aprobat desfasurarea unui mars de protest desfasurat astazi, intre orele 10.30 12.30, in contextul exproprierilor de la Mihail Kogalniceanu. Reamintim ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 39, din…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 81 din data de 5 februarie 2020, a fost publicata Hotararea privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta, de catre Bozdoaca Aura.Hotararea a fost semnata de catre premierul…

- O miniciuna, probabil a fost falsificat un ordin emis de mine - așa a raspuns, ieri, ministrul Sanatații la scandalul iscat dupa ce in presa a fost publicat un ordin prin care acesta cerea introducerea clinicii private Polisano, unde lucreaza, pe lista cu Programul pentru infarct acut, asta chiar daca…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 39, din data de 21 ianuarie 2020, a fost publicata Hotararea privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Infrastructura Bazei…

- Situl istoric Sarmizegetusa Regia are o valoare estimata la peste 137 de milioane de lei. Consiliul Județean Hunedoara a intocmit raportul de evaluare pentru situl istoric. Acesta are o valoare de 137.250.384 lei. Sarmizegetusa Regia nu este de vanzare, insa raportul este obligatoriu. “Monumentul…

- De la sfarșitul lunii ianuarie, polițiștii vor fi indreptațiți sa patrunda, in orice mod, intr-o locuința sau intr-un spațiu delimitat ce aparține ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, fara consimțamantul acesteia sau al reprezentatului legal. Astfel de acțiuni vor putea fi realizate fara…