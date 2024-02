Lista celor 14 străzi din municipiul Buzău care intră în reabilitare Intr-o postare pe Facebook, primarul municipiului Buzau a anunțat ca a semnat contractul de ,,Reabilitare și modernizare a 14 strazi din municipiul Buzau’’, in valoare de 43.000.000 de lei. Iata care sunt aceste strazi: Șoseaua București (fosta Șoseaua Spatarului) Strada Dragaicii Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu Bulevardul Stadionului Strada Rascoalei 1907 Intrarea Transilvaniei Intrarea Cosmin Strada … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

