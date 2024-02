Stiri pe aceeasi tema

Primarul municipiului Buzau a anunțat ca a semnat contractul de ,,Reabilitare și modernizare a 14 strazi din municipiul Buzau'', in valoare de 43.000.000 de lei. Iata care sunt aceste strazi: Șoseaua București (fosta Șoseaua Spatarului) Strada Dragaicii Bulevardul Mareșal…

14 strazi și bulevarde din orașul Buzau ar urma sa fie reabilitate prin programul ,,Anghel Saligny", contractul avand o valoare de 8,6 milioane de euro. Este vorba despre Șoseaua București (fosta Șoseaua Spatarului), Strada Dragaicii, Bulevardul Mareșal Alexandru Averescu, Bulevardul Stadionului, Strada…

Administrațiile PSD din Buzau continua implementarea proiectelor de investiții in județ Primaria Scorțoasa a inaugurat ieri, 10 ianuarie 2024, doua lucrari de o…

O explozie s-a produs la una dintre roțile din spate ale remorcii iar șoferul camionului a oprit vehiculul pe acostamentul șoselei, pentru a incerca sa stinga flacarile.…

Un cutremur cu magnitudinea 2,9 a avut loc in noaptea de luni spre marți in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului,…

Angajații sunt cea mai importanta resursa a unei companii, iar modul in care ii rasplatești pentru munca lor este esențial pentru a-i menține motivați, implicați și loiali. Daca vrei sa le oferi…

Deși odata jucatorii trebuiau sa mearga la cazinouri cladite, progresele tehnologice recente au revoluționat domeniul iGaming, permițand jucatorilor sa…