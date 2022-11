Stiri pe aceeasi tema

- “Caștiga cu Intrebarea Zilei” este un concurs ce ofera sute de premii, de la electrocasnice, pana la buchete de flori sau o cina pentru doua persoane. Tot ce trebuie sa faci pentru a te inscrie in concurs, este sa fii conectat in contul tau de pe Libertatea ( aici iți poți crea unul) și sa raspunzi…

- Comisia constituita la Muzeul Național al Banatului a decis cele mai frumoase case din Banat, cele 12 finaliste din cele 200 de propuneri lansate la ediția din acest an a concursului ”Cea mai frumoasa casa din Banat”. ”Dupa cateva ore de discuții, mail-uri, merdenele și cafele, juriul a ales cele 12…

- Sfantul Dimitrie Basarabov ocrotitorul bucureștenilor! Astazi, creștinii ortodocși il sarbatoresc pe acest Sfant, pe numele intreg Sfantul Dumitru cel Nou sau Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov. El este ocrotitorul Capitalei. Sarbatoarea este marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox, fiind și o zi…

- Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi continua traditia de promovare avalorilor culturale iesene prin Proiectul Regional „Iasul cultural – Iasul personalitatilor",editia a XIII-a.Activitatea principala a proiectului, Proiectii culturale iesene – Arc peste timp!,inclusa in…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate aloca anul acesta o finanțare in valoare de 400.000 de lei ONG-urilor care deruleaza proiecte de terapie emoționala și intervenții psihosociale. MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au dat startul inscrierilor pentru concursul de proiecte din cadrul celei…

- Nici in afara nu umbla cainii cu covrigi in coada! CRBL și soția sa, Elena, au dat Spania pe Romania! Cei doi s-au mutat iar la București, intr-o casuța cu chirie. Artistul impreuna cu partenera de viața și fiica lor, Alessia, s-au intors, recent, in Romania, dupa ce in urma cu doi ani iși vandusera…

- Eveniment DiscoverEU / O noua runda de inscrieri pentru permise de transport feroviar gratuite se lanseaza din 11 octombrie septembrie 13, 2022 09:17 Urmatoarea runda de inscrieri din cadrul acțiunii DiscoverEU se va lansa marți, 11 octombrie, la ora 13.00 (ora Romaniei), și se va incheia marți,…

- Concursul Internațional Targu Mureș – Marosvasarhely are obiectivul de a selecta tineri pianiști cu varste sub 32 de ani, a caror formare este in plina ascensiune și au ca ideal o cariera de solist concertist. Acesta competiție le ofera oportunitatea de a putea fi soliști intr-un concert simfonic in…