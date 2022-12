Stiri pe aceeasi tema

- Argentina a caștigat Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, al treilea trofeu major din istoria „Pumelor”. Odata cu finalul intrecerii, Pep Guardiola a vorbit din nou despre titlul de cel mai bun jucator din toate timpurile, raspunsul tehnicianului fiind unul clar: Lionel Messi.

- Argentina a castigat Cupa Mondiala, insa la Buenos Aires nu a ajuns trofeul original, ci o replica a acestuia, conform regulamentului FIFA. Imediat dupa ce Lionel Messi a ridicat trofeul pe stadionul Lusail din Doha si s-a bucurat alaturi de coechipierii sai, acesta a fost predat unor agenti de securitate,…

- Jucatorii croati trebuie sa faca meciul vietii lor pentru a depasi Argentina lui Lionel Messi in semifinala prevazuta marti la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, considera mijlocasul Luka Modric, potrivit DPA.

- Argentina a invins Australia cu 2-1 (1-0), intr-un meci din optimile de finala de la Cupa Mondiala din Qatar, disputat, sambata, la Al Rayyan, informeaza Gazeta Sporturilor . Aflat la meciul cu numarul 1.000 in cariera, vedeta argentiniana Leo Messi a facut diferența in prima repriza, marcand cu un…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care se afla in Argentina pentru a disputa un meci demonstrativ in compania norvegianului Casper Ruud, a afirmat ca Lionel Messi si colegii sai din nationala "albiceleste" raman in continuare printre favoritii Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in ciuda esecului suprinzator…

- Argentina a suferit "o lovitura foarte grea" si "o infrangere dureroasa", a recunoscut capitanul nationalei de fotbal, Lionel Messi, marti, dupa esecul surprinzator in fata Arabiei Saudite (1-2), la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pentru argentinianul Lionel Messi, care va incerca sa castige prima sa Cupa Mondiala in Qatar, Brazilia, Franta si Anglia sunt „putin peste restul" echipelor implicate in turneul care va incepe duminica. „Suntem plini de sperante, avem o echipa foarte buna care este foarte motivata, dar trebuie sa ajungem…

- Lionel Messi, superstarul lui Paris Saint-Germain, vrea sa caștige in sfarșit Cupa Mondiala in ceea ce va fi probabil ultimul sau turneu major - cu Argentina, aflata in ultima vreme intr-o forma uimitoare.