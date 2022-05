Stiri pe aceeasi tema

- Andra Ghinea, fosta iubita a lui Lino Golden, a trecut prin momente de coșmar in urma cu o zi, atunci cand a cazut incoștienta pe strada. Tinerei i s-a facut rau și marturisește ca nimeni nu a ajutat-o in acele minute de groaza.

- Iulia Vantur a avut parte de o surpriza inainte de a urca pe scena in Chicago. Iubita lui Salman Khan se afla in turneu in Statele Unite ale Americii alaturi de Guru Randhawa și Kanika Kapoor, doi mari artiști indieni. Vineri, 18 martie, in timp ce Iulia Vantur se pregatea de concert, ea a avut parte…

- Filmul-documentar ”Escrocul de pe Tinder” a facut inconjurul lumii, iar știrile despre barbatul care a pacalit zeci de femei cunoscute pe platforma de dating au inceput sa apara. Intr-una dintre acestea aparea și Daria Radionova, care a fost cuplata, se pare, cu Shimon Hayut in presa internaționala.…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au anunțat ca au dispus, joi, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un barbat care a marturisit ca și-a ucis fosta iubita. Barbatul domiciliat in Mehedinți s-a prezentat ieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Dosar penal și ordonanța de reținere pentru un tanar de 23 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce s-a apropiat de fosta iubita, de Ziua Indragostiților. Tanara numai ce obținuse un ordin de protecție impotriva lui.

- Scandal de proporții in showbiz-ul romanesc intre Larisa Udila și Andra Ghinea. Cele doua și-au aruncat cuvinte acide și amenințari in mediul online. Iata care este motivul de la care a pornit scandalul!

- Andra Voloș și-a luat recent marea comunitate prin surprindere, asta imediat dupa ce a facut un anunț la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a luat o decizie radicala in privința infațișarii ei. Iata ce schimbare a facut!

- Andra Voloș nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele de socializare, unde este urmarita de o comunitate foarte mare. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a ținut sa ii puna la punct pe cei care o critica, dar și pe cei care o urmaresc doar pentru a-i face rau. Iata ce mesaj dur le-a transmis!