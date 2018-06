Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul liniei turistice Bucharest City Tour (tip Hop-On-Hop-Off) al Regiei Autonome de Transport Bucuresti (RATB) va fi reluat, vineri, urmand ca patru autobuze double-decker sa circule zilnic, la intervale de 20-25 de minute, pe traseul cuprins intre Piata Presei si Piata Unirii.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a cerut, marți, de la o societate deținuta de un partener al cunoscutului analist politic și președinte al Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvica, documente referitoare la “relația comerciala” avuta cu o firma a lui Dan Andronic cu 11 ani in urma.…

- Piața soluțiilor de birouri va inregistra o creștere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania, companie activa in servicii integrate pentru spații de birou, design, lucrari de fitout, management de proiect, mobilier, mocheta și servicii de relocare.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, in motivarea respingerii propunerii de revocare a Laurei Codruța Kovesi, ca niciunul dintre punctele invocate de ministrul Tudorel Toader nu se susțin, folosind, in general, argumentele invocate de șefa DNA in apararea facuta…

- Inspectorul judiciar Elenea Radescu va fi judecata de Secția de procurori in materie disciplinara, in urma cercetarii efectuate chiar de colegii ei de la Inspecția Judiciara. Elena Radescu va fi judecata pentru incalcarea articolului 99 din Legea 303/2004, literele a) și m) referitoare la „manifestarile…

- Societatea de investiții Tradeville a publicat o analiza despre evoluția companiilor din domeniul apararii listate la BVB, relevanta in contextul in care Guvernul a decis sa aloce 2% din PIB pentru Ministerul Apararii Naționale. In 2018, se va menține aceasta alocare, ceea ce inseamna ca se pot continua…

- Președintele Klaus Iohannis a continuat, miercuri, sa se poziționeze in apararea procurorilor, criticand din nou informațiile aparute in spațiul public privind abuzurile DNA și interpretand chiar și prevederile Constituției, in discursul susținut la bilanțul Parchetului General, construit dupa modelul…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis, in noaptea de sambata spre duminica, o asistenta, dupa care s-a sinucis. Cei doi aveau o relatie personala si motivul ar fi de aceasta natura. Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca va trimite o echipa…