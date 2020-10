Lili Sandu, despre al doilea copil: „E mai bine să mai aibă un frate sau o soră” In data de 10 august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) a devenit mama unui fiu, Thomas Jay. Acesta este primul copil al actriței cu logodnicul ei, modelul Silviu Țolu (28 de ani). Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre dorința de a deveni mama din nou. Lili Sandu, despre al doilea copil: „E mai bine sa mai aiba un frate sau o sora” „A fost o sarcina extraordinar de frumoasa. Mi-aș dori sa mai am inca macar un copil. Silviu zice sa ne mai gandim. Ma mai pune cu picioarele pe pamant. Eu mi-aș dori. (…) Am fost și singura la parinți și nu știu, parca e mai bine sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

