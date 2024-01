Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, afirma ca liceele cu promovabilitate zero la Bacalaureat pot organiza invatamant seral si cursuri profesionale, iar daca performanta lor creste vor putea inscrie si clasa a IX-a. Deca arata ca se asteapta la o monitorizare atenta a acestor unitati din partea Inspectoratelor…

- Salarii marite in Invațamant? Ligia Deca se dezice de promisiunile facute de Budai in timpul grevei Este vorba despre declarații facute de la Guvern de ministrul Muncii, Marius Budai, in cadrul unei conferințe susținute chiar alaturi de Ligia Deca, scrie alba24.ro. Majorarea salariilor din Invațamant:…

- Opt școli din Iași, doua din Neamț și una din Braila nu vor face miercuri, 10 ianuarie, ore cu prezența fizica din cauza condițiilor meteorologice, anunța Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Decizia de suspendarea a cursurilor aparține fiecarei unitați in parte.„Ministerul Educației a organizat…

- In urma incidentului care a avut loc luni, 18 decembrie 2023, de la internatul Liceului Tamasi Aron din Odorheiu Secuiesc, Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut publica și prima reacție despre cele intamplate. Iata declarațiile Ministrul Educatiei, Ligia Deca!

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anunțat ca anul viitor este posibila o majorare cu 20% a salariilor din invatamant, care se va realiza in etape, ceea ce va conduce la venituri mai mari cu peste 50% fata de luna iunie a anului curent, potrivit Agerpres. „Am avut anul acesta o crestere medie de 30%.…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, marti, ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se va schimba fata scolilor din Romania si a sustinut ca au fost deja incheiate peste 2.500 de contracte de finantare pentru dotarea a aproape 6.000 de unitati de invatamant si unitati conexe,…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat luni, ca in aceasta luna se vor acorda prima de cariera didactica pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar și prima de cariera profesionala pentru personalul nedidactic.„Cel mai important moment de astazi (luni - n.r.) - intalnirea de la Guvern…

