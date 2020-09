FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar al Ligii Europa , dupa ce s-a impus joi seara, in deplasare, in fata formatiei FK TSC Backa Topola. Formația din Capitala a avut nevoie de loviturile de departajare pentru calificare, dupa ce scorul a fost egal 6-6 (1-2, 4-4) la finalul prelungirilor. La penaltiuri a fost 5-4 pentru FCSB. De menționat ca Backa Topola a avut 2-0 in minutul 14 și doi jucatori eliminați. In timpul regulamentar au marcat Milicevic (11), Duronjic (14), Petrovic (45+1) și Tomanovic (90+4), pentru gazde, respectiv Coman (25), Man (50, 63 – penalti) și Balaz (90+3), pentru FCSB.…