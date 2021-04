Academia „Gica Popescu“ Craiova a contabilizat doar 3 puncte din dubla intalnire cu Gaz Metan Mediaș, gazduita sambata de stadionul de la „Hanul Doctorului“. La Under 19, „Gica Popescu“ a pierdut categoric, scor 0-3, in fața ardelenilor. Antrenorul Gica Barbu a inceput meciul cu urmatorii jucatori: Voda – Urdu, Vezelovici, Georgescu, Prunaru, Geru, Udrea, Buturoaga, Marcu, Dranda, Mitrana. Au mai intrat: Badea, Dudau. La Under 17, Academia „Gica Popescu“ s-a impus categoric, cu 2-0. Golurile craiovenilor au fost marcate de Nuța și Capațina. Tehnicianul Ionuț Cimpoeru a mizat pe urmatorul unsprezece:…