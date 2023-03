Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul flautist Matei Ioachimescu aduce concertul “inSuflu”, alaturi de Romanian Flute Ensemble, in 11 Martie 2023, de la ora 19, intr-un proiect susținut de Universitatea de Vest din Timișoara. Noua serie de concerte “inSuflu”, parte a proiectului “Flute Lab”, va fi prezentata intr-un turneu național…

- Romfilatelia a inclus in planul editorial curent emisiunea de marci poștale „Timișoara 2023, Capitala Europeana a Culturii”. Emisiunea este alcatuita din 4 timbre, o colița dantelata și 2 plicuri prima zi. Atestata documentar in anul 1212, Timisoara a avut o istorie zbuciumata aflandu-se, dupa cum spune…

- Un mare lant de hipermarketuri din Romania a inceput refacerea liniilor de case din magazine si construirea unui parcurs 100- self check-out pentru clienti, ca parte a proceselor de modernizare si digitalizare a companiei. Clientii vor astepta mai putin timp la casele de marcat, care vor fi deschise…

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) se reunesc pentru a marca o premiera pentru Romania: crearea unui „oraș” in afara Timișoarei, pe aerodromul Cioca, pentru un weekend plin de muzica de toate genurile,…

- Bozankaya, producatorul turc de mijloace de transport ecologice, continua producerea și livrarea vehiculelor in toate regiunile, inclusiv catre municipalitațile din Romania, in pofida seismelor din provincia Kahramanmaras care au provocat distrugeri pe scara larga și au afectat aproximativ 10 orașe,…

- The official opening of the Timisoara 2023 - European Capital of Culture program, to take place on February 17-19, is bringing outstanding names from the theater, film and music scene from Timisoara and the whole country, with the opening performance being directed by Bobi Pricop, one of the most…

- Localitatea Veszprem din Ungaria, Timișoara in Romania și Elefsina din Grecia sunt cele trei capitale europene ale culturii in acest an. Timisoara este cel mai mare dintre cele trei orase, si ca numar de locuitori, si ca performante economice.

- Emil Biebel, fondatorul unuia din primele magazine de muzica din Romania post-revoluționara (Rocka Rolla), binecunoscut melomanilor din intreaga tara si gratie activitatii sale de promotor de concerte rock din Timișoara, a anunțat ca se retrage din activitatea de organizare de concerte, ultimul spectacol…