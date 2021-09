Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizari apei potabile miercuri, 1 septembrie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe str. Targului, unde se executa lucrari de reparații. Chiar daca aceste lucrari creeaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite…

- Vineri și sambata s-au desfașurat partidele primei etape de campionat din eșalonul al treilea al fotbalului romanesc. Echipele maramureșene, repartizate in Seria 10, s-au comportat diferit in debutul campionatului. Minaur Baia Mare a reușit sa caștige la Dej, unde a invins-o pe Someșul cu 3-1, victoria…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 24 august, pana la ora 14.00, in Baia Mare, bd. Unirii nr. 33, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- CSM Satu Mare și Minaur Baia Mare se intalnesc miercuri de la ora 17,30 pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan in turul doi al Cupei Romaniei. CSM Satu Mare a ajuns in aceasta faza a competiției dupa ce a trecut la pas, 5-0 de Știința Beltiug in primul tur. In schimb pentru Minaur Baia Mare este primul…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 30 iulie, pana la ora 12.00, in loc. Rus intre numerele188-215, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.…

- In aceste zile, faptul ca echipa masculina de handbal a CS Minaur a primit wild-card pentru cupele europene este cea mai importanta veste. Baieții antrenați de Alexandru Sabou vor juca in primul tur din EHF European Cup, competiție in care au ajuns sezonul trecut pana in sferturile de finala. Nu mai…

- Naționala feminina de tineret a plecat miercuri dimineața catre Celje (Slovenia), acolo unde vineri se vor disputa primele partide ale Campionatului European U-19. Romania va juca in grupa preliminara D, unde va intalni Ungaria (8 iulie, ora 20.00), Norvegia (9 iulie, ora 22.00) și Cehia (11 iulie,…

- Pivotul Serhii Petricenko este al doilea handbalist din Ucraina care a semnat cu CS Minaur Baia Mare, anunta clubul maramuresean. El s-a nascut la Zaporoje (Ucraina), la 27 ianuarie 1993. Sportivul de 2.00 m inaltime si 105 kilograme greutate a jucat in Republica Moldova la PGU Kartina Tiraspol, apoi…