- FC Voluntari va disputa primele doua meciuri pe teren propriu din acest sezon la Mioveni. Echipa antrenata de Liviu Ciobotariu, revelația sezonului precedent de Liga 1, a inceput sezonul cu o victorie la Ploiești, 1-0 cu nou-promovata Petrolul. Pentru ilfoveni urmeaza doua meciuri pe teren propriu,…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit miercuri programul din urmatorul sezon al diviziei secunde. Dinamo va juca in prima etapa in deplasare la Progresul Spartac București, Steaua incepe in Ghencea cu Metaloglobus! Etapa 1 se va juca pe 6 august.Primul derby-ul Dinamo – Steaua se joaca la ”caini” acasa,…

- Sambata, cu incepere de la ora 18.00, se vor juca partidele ultimei runde in play-off-ul Ligii a III-a. Foresta va efectua o ultima repetiție, pe Areni, impotriva Hușanei Huși, inaintea „dublei" cu Oțelul Galați, din semifinalele barajului pentru promovare in eșalonul al doilea, ...

- Politehnica Timisoara va juca prima mansa a barajul de mentinere in Liga 2 pe teren propriu, cu FC Brasov, pe teren propriu. Primul joc e programat sambata, 14 mai, pe Bega. Ordinea jocurilor a fost stabilita astazi de FRF prin tragere la sorti. Returul se va disputa o saptamana mai tarziu, sambata,…

- Formatia din judetul Constanta incheie sezonul pe locul patru, asigurandu si locul in cupele europene.Echipa feminina de volei CS Medgidia dispute astazi ultimul meci al sezonului, intalnind pe teren propriu, in etapa a sasea din faza a II a locurile 1 4 a Diviziei A1, CSM Targoviste.Partida incepe…

- In clasament, Unirea careia victoria de la Giurgiu i a lasat sanse matematice pentru un loc in barajul pentru mentinerea in Liga a 2 a se afla pe locul sase, cu 15 puncte, in timp ce Ripensia ocupa pozitia a patra, cu 28 de puncte. Dupa victoria din etapa trecuta, 2 1 Suteu 33, R. Nita 77 Firtulescu…