LIGA 3: ACS Kids Tâmpa Brașov a retrogradat. Olimpic Zărnești s-a salvat Astazi a fost programata ultima etapa din liga a treia de fotbal. Final de sezon dezamagitor pentru echipele brașovene din subsolul ligii a treia de fotbal. Olimpic Zarnești a fost invinsa, la Odorheiu Secuiesc, scor 0-4. Cealalta formație din județ, ACS Kids Tampa Brașov, a pierdut și ea deplasarea de la Paulești, scor 0-2. Dupa aceste rezultate, formația din Zarnești s-a salvat de la retrogradare. A terminat cu 3 puncte in fața celor de la Kids Tampa, care au retrogradat in liga a patra. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

